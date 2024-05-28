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Онколог Раджабова: ультрафиолетовое излучение опасно в местах с тонким озоновым слоем

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Заведующая отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России доктор медицинских наук Замира Раджабова не рекомендовала загорать в местах с истощённым озоновым слоем.

«Наиболее опасно ультрафиолетовое излучение в странах с тонким озоновым слоем — в Австралии и Новой Зеландии. В Австралии, например, самая высокая заболеваемость меланомой кожи — около 40 случаев на 100 тыс.», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, в России больше всего случаев меланомы регистрируется в Южном и Приволжском округах.

Онколог также обратила внимание на то, что для возникновения меланомы решающим фактором является доза ультрафиолетового излучения, а не тепло от солнца.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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