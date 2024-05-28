В Ассоциации автомототуризма рассказали о популярности путешествий в трейлерах

Член правления Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Максим Мигунов выразил мнение, что в ближайшие десять лет в России возрастёт спрос на отдых с использованием трейлеров и автодомов.

«На сегодняшний день в России уже насчитывается порядка 20 тыс. зарегистрированных автодомов и прицепов», — поделился эксперт в разговоре с сайтом «Москва 24».

По его словам, для таких путешествий россияне чаще всего выбирают Дагестан, Карелию, Алтай, Казань и Башкирию, а также озеро Байкал.

Мигунов также обратил внимание, что для обычного трейлера водителю будет достаточно прав категории B, однако, если вес прицепа превышает 3,5 т, нужна другая категория прав — BE.

Ранее специалист Дмитрий Петров рассказал в беседе с RT, что водителям электромобилей стоит заранее оценить расстояние между доступными станциями зарядки на планируемом маршруте и убедиться, что оно не превышает дальности хода электромобиля на одном заряде.