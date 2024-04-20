Россиянам дали советы, как спланировать путешествие на электромобиле

Специалист Дмитрий Петров рассказал в беседе с RT, что водителям электромобилей стоит заранее оценить расстояние между доступными станциями зарядки на планируемом маршруте и убедиться, что оно не превышает дальности хода электромобиля на одном заряде.

«Пока в России не достигнуто полное покрытие всех территорий и федеральных трасс зарядными станциями, поездку на электрокаре нужно тщательно планировать. Важно учитывать несколько ключевых факторов. Прежде всего рекомендуем оценить расстояние между доступными станциями зарядки на планируемом маршруте и убедиться, что это расстояние не превышает дальности хода вашего электромобиля на одном заряде. Для перемещений между городами целесообразнее пользоваться быстрыми зарядными станциями, которые смогут подзарядить ваше авто за 20—30 минут», — объяснил генеральный директор компании «Яблочков».

Кроме того, он отметил, что у всех операторов сетей электрозарядки есть мобильные приложения, которые показывают не только местоположение зарядных станций по всем регионам, но и информацию об их типе и о состоянии, мощности, загрузке, стоимости зарядки, а также о забронированном времени для зарядки другими автолюбителями.

«Вероятнее всего, вам придётся использовать разные ЭЗС во время вашего путешествия, поэтому приложения операторов вам пригодятся и для оплаты зарядки. Рекомендуем заранее загрузить приложения этих сетей на телефон либо воспользоваться сервисами-агрегаторами. Оптимизация процесса оплаты и внедрение единой системы платежей для всех операторов уже идёт», — добавил эксперт.

Он также посоветовал учитывать возможные трудности, такие как очереди на популярных станциях, неудобное место подъезда и парковки у станции, неполадки с оборудованием и временная недоступность станций из-за технических проблем или ремонта.

«При планировании дальнего путешествия на электрокаре рекомендуем пользоваться зарядным оборудованием тех производителей и операторов, с которыми у вас уже был опыт взаимодействия, например, в рамках зарядки в вашем городе/регионе. Также полезно ознакомиться с отзывами других автолюбителей о быстроте реагирования технических служб операторов сетей и наличии дополнительных сервисных возможностей (место для отдыха, кафе и прочее)», — заключил Петров.

Ранее главный аналитик рынка НТИ «Автонет» (AutoNet) Денис Пилипишин объяснил в беседе с RT, почему необходимо вовремя переходить на летнюю резину.