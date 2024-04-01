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Аналитик назвал ускоренный износ аргументом для перехода на летнюю резину

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Анастасия Румянцева
Главный аналитик рынка НТИ «Автонет» (AutoNet) Денис Пилипишин объяснил в беседе с RT, почему необходимо вовремя переходить на летнюю резину.
Аналитик назвал ускоренный износ аргументом для перехода на летнюю резину
  • Gettyimages.ru

«Замена зимних шин на летние не столь критична, как обратный процесс. Дело в том, что зимние шины имеют мягкий состав, который обеспечивает лучшее сцепление с дорогой на холодном асфальте, а если у нас всего +2...+3 °С, то такой асфальт тоже холодный. По этой же причине мягкие шины сильнее изнашиваются в тёплую погоду. Ускоренный износ — основной аргумент для своевременного перехода на летнюю резину», — объяснил собеседник RT.

Он подчеркнул, что если зимние шины ещё и с шипами, то на них точно не стоит ездить летом.

«Износ, шум, выпадение шипов — что в этом хорошего? Причём на отдельных моделях с развитой ошиповкой я отмечал довольно плохие сцепные свойства на сухом асфальте», — добавил эксперт.

Однако, по его словам, нужно помнить о двух моментах.

«Во-первых, хотя и нечасто, но при плюсовой температуре тоже встречается гололёд. Он бывает как на мостах, так и просто на продуваемых ветром участках. Во-вторых, может внезапно измениться погода, например пойти сильный снег. А на снегу у летних шин тормозной путь в разы больше, чем у зимних», — заключил Пилипишин.

Ранее московским автомобилистам посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю.

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