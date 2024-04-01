Московским автомобилистам посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю

В Москве стало тепло, столичным водителям рекомендуется поменять резину на летнюю, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Среди минусов зимних шин в тёплое время года он назвал плохое сцепление с дорогой, увеличенный тормозной путь и износ шин.

«Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережёт от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колёса на своих автомобилях по сезону», — сказал Ликсутов.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT ранее спрогнозировал переменчивую погоду на этой неделе в Москве.