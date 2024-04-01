RT в Telegram
Подпишись

Московским автомобилистам посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю

Короткая ссылка
В Москве стало тепло, столичным водителям рекомендуется поменять резину на летнюю, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Московским автомобилистам посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

Среди минусов зимних шин в тёплое время года он назвал плохое сцепление с дорогой, увеличенный тормозной путь и износ шин.

«Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережёт от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колёса на своих автомобилях по сезону», — сказал Ликсутов.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT ранее спрогнозировал переменчивую погоду на этой неделе в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить