Московским автомобилистам посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю
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Среди минусов зимних шин в тёплое время года он назвал плохое сцепление с дорогой, увеличенный тормозной путь и износ шин.
«Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережёт от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колёса на своих автомобилях по сезону», — сказал Ликсутов.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT ранее спрогнозировал переменчивую погоду на этой неделе в Москве.