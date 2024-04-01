Синоптик Ильин: в Москве и области ожидается неделя температурных контрастов

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT спрогнозировал переменчивую погоду на этой неделе в Москве.

По словам синоптика, в Москве и области ожидается неделя температурных контрастов.

«Первые два дня просто лето, температура +18...+22 °С, без существенных осадков. Может быть, сегодня по области кратковременный дождь местами пройдёт, но погоду нигде не сделает. Ветерок сохранится сегодня и завтра достаточно плотный и южный, 6—11 м/с. Предстоящая ночь и ночь со вторника на среду будут очень тёплыми, ниже +9...+12 °С температура не опустится», — рассказал Ильин.

В среду, по его словам, начнётся постепенное похолодание и температура понизится на пять градусов.

«Днём +15...+17 °С с небольшим дождём. Ветер немного подвернёт, сменится на юго-западный. Появятся порывы до 17 м/с. В четверг и пятницу ещё более серьёзно похолодает, пройдёт холодный фронт. Он размытый, поэтому осадков не даст. Может быть, только со среды на четверг пройдёт небольшой дождик при температуре +2...+7 °С. Не исключено, что ночью где-то осадки пройдут в смешанной фазе. А в пятницу без осадков. И температура в четверг и пятницу +5...+10 °С в дневные часы. Ночью с четверга на пятницу подморозит где-то до 0...-4 °С. Но в субботу уже ночью снова потеплеет до -1...+4 °С», — добавил специалист.

Собеседник RT также отметил, что температура в выходные начнёт расти.

«Конечно, таких значений, как прошлые выходные, не достигнет. В субботу +8...+13 °С. В воскресенье уже теплее: +12...+17 °С. Выходные без осадков, несмотря на то что будет преобладать облачная погода с редкими-редкими прояснениями», — заключил Ильин.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал потепление в начале апреля в Москве.