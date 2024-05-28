Специалист Неверова рассказала о действиях в случае неудачи на ЕГЭ

Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова дала рекомендации, как действовать ученику в случае неудачи на ЕГЭ.

«После того как школьник дождался результатов экзамена и понял, что он хочет пересдать ЕГЭ, ему необходимо подать заявление в государственную экзаменационную комиссию, которая находится в его школе и состоит из учителей и завучей», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, выпускники колледжей могут найти адрес комиссии на сайте регионального центра обработки информации или в местном Департаменте образования.

«Заявление о пересдаче ЕГЭ необходимо подать не позднее чем за два рабочих дня до даты пересдачи», — сказала Неверова.

С 2024 года результаты ЕГЭ можно исправить один раз до окончания приёмной кампании.

Ранее сообщалось, что в Москве для выпускников и их родителей организовали три открытые лекции с психологами перед началом сдачи ЕГЭ.