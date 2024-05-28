В Москве более 300 тысяч человек посетили открытые лекции психологов перед ЕГЭ
Об этом информирует НСН.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что получить психологическую помощь в столице можно как офлайн, так и онлайн. Ролики с советами специалистов выложены на сайте Московской электронной школы.
Для участия в проекте привлекли известных психологов — Михаила Лабковского, Ларису Суркову и Ирину Ковалёву. Они рассказали о практиках работы с тревогой и волнением перед экзаменами.
Ранее пермский семейный психолог Яна Щербакова дала рекомендации выпускникам по борьбе со стрессом в период ЕГЭ.