Пять районов Новой Москвы обеспечат питьевой водой

Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что пять районов ТиНАО обеспечат питьевой водой.

Об этом сообщает НСН.

«До конца 2027 года построят более 30 км сетей водоснабжения от деревни Сосенки до города Троицка. Благодаря этому пять районов ТиНАО обеспечат питьевой водой из московского водопровода. К настоящему моменту в эксплуатацию ввели более 19 км сетей водоснабжения», — сказал Ефимов.

Он добавил, что будут построены два новых регулирующих водопроводных узла, а также реконструируют четыре существующих водозаборных узла.

Ранее сообщалось, что более 150 тыс. москвичей уже получили новое жильё по реновации.