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Более 150 тысяч москвичей уже получили новое жильё по реновации

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что власти столицы предложили квартиры в новостройках более чем 160 тыс. москвичам — участникам программы реновации. Из них более 150 тыс. человек уже заключили соответствующие договоры и стали обладателями нового жилья.

Об этом пишет сайт mos.ru.

«Программа реновации набрала хорошие темпы благодаря слаженной работе всех органов исполнительной власти Москвы и поддержке горожан», — отметил вице-мэр.

По его словам, под заселение было передано 292 новостройки. В них переехали жители из 975 старых домов.

Жильцы получают квартиры той же комнатности, но зачастую большей площади, добавил Ефимов.

Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде в рамках программы реновации построят новую детскую поликлинику.

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