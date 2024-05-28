Более 150 тысяч москвичей уже получили новое жильё по реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что власти столицы предложили квартиры в новостройках более чем 160 тыс. москвичам — участникам программы реновации. Из них более 150 тыс. человек уже заключили соответствующие договоры и стали обладателями нового жилья.

Об этом пишет сайт mos.ru.

«Программа реновации набрала хорошие темпы благодаря слаженной работе всех органов исполнительной власти Москвы и поддержке горожан», — отметил вице-мэр.

По его словам, под заселение было передано 292 новостройки. В них переехали жители из 975 старых домов.

Жильцы получают квартиры той же комнатности, но зачастую большей площади, добавил Ефимов.

Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде в рамках программы реновации построят новую детскую поликлинику.