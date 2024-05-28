Более 150 тысяч москвичей уже получили новое жильё по реновации
Об этом пишет сайт mos.ru.
«Программа реновации набрала хорошие темпы благодаря слаженной работе всех органов исполнительной власти Москвы и поддержке горожан», — отметил вице-мэр.
По его словам, под заселение было передано 292 новостройки. В них переехали жители из 975 старых домов.
Жильцы получают квартиры той же комнатности, но зачастую большей площади, добавил Ефимов.
Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде в рамках программы реновации построят новую детскую поликлинику.