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В Подмосковье более 2 тысяч школьников устроились на летнюю подработку

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В Московской области более 2 тыс. школьников устроились на летнюю подработку, сообщили в Минсоцразвития региона.

Об этом сообщает 360.ru.

«Планируется, что за это лето будут трудоустроены более 20 тыс. подростков. Ещё период летних каникул официально не начался, но уже на данный момент трудоустроено свыше 2 тыс. ребят», — сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Помимо зарплаты, работающие школьники будут получать материальную поддержку из бюджета области — около 2,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что более 20 тыс. подростков хотят устроиться на подработку в Подмосковье.

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