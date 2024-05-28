Верховный суд предложил не прекращать дела о клевете после примирения сторон

Верховный суд России подготовил законопроект, который может перевести дела о клевете из категории частного обвинения в категорию частно-публичного.

Об этом сообщает РАПСИ.

Если инициатива будет одобрена, то дела о клевете без отягчающих обстоятельств больше не будут прекращаться автоматически после примирения сторон.

«Предлагаемые в проекте изменения уголовно-процессуального законодательства направлены на обеспечение надлежащей охраны прав и свобод человека», — пояснили в Верховном суде.

Действующий в настоящее время частный порядок предполагает, что пострадавший от клеветы берёт на себя доказательство фактов инцидента. Если же изменения вступят в силу, доказывать вину будут правоохранители.

В Верховном суде отметили, что законопроект разработан в рамках поручения президента России.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести уголовную ответственность за незаконное использование изображения, голоса или биометрических данных.