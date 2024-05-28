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В России могут ввести уголовную ответственность за дипфейки

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Наказание за незаконное использование изображения, голоса или биометрических данных может быть введено в России.
В России могут ввести уголовную ответственность за дипфейки
  • РИА Новости

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов планирует внести соответствующий законопроект в Госдуму, сообщает газета «Известия»

Инициатива предполагает поправки в несколько статей Уголовного кодекса России. В частности, планируется добавить квалифицирующий признак — совершение преступления с использованием изображения, голоса или биометрических данных.

В документе, с которым ознакомилась газета, говорится, что современные компьютерные технологии позволяют создавать подделки, которые неспециалисту почти невозможно отличить от реальности. 

Злоумышленникам может грозить штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с дипфейками на данный момент невозможна и всем придётся с этим столкнуться. 

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