Россиянам рассказали о правах работающих родителей

В преддверии Международного дня защиты детей эксперты напомнили работающим отцам и матерям о существовании прав, которые им гарантирует Трудовой кодекс.

Как отмечают эксперты «Авито Работы», Трудовой кодекс защищает все слои работающего населения, но именно родители обладают уникальными в своём роде правами.

«Во-первых, стоит выделить защищённость этой категории сотрудников от увольнения. Работодатель не может расторгнуть трудовой договор с женщиной, имеющей ребёнка до трёх лет, с одинокими отцом или матерью, воспитывающими ребёнка до 14 лет или ребёнка с ограниченными возможностями до 18 лет», — рассказали в компании.

Кроме того, они напомнили, что гарантии при увольнении также получает единственный кормилец семьи, состоящей из трёх малолетних детей.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что законодательство предусматривает так называемые перерывы на кормление.

«Работающим женщинам с детьми до полутора лет положен не только обеденный перерыв, но и дополнительные промежутки времени не реже чем каждые три часа и продолжительностью не менее 30 минут каждый», — добавили эксперты.

Кроме того, они напомнили, что работающие родители получают приоритет в штате при выборе удобного времени для отдыха. При наличии в семье не менее трёх несовершеннолетних детей, младшему из которых не более 14 лет, отец и мать могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. При этом компания не может им в этом отказать.

Ранее стало известно, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сократить продолжительность рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов.

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