Самыми востребованными IT-специалистами в России признаны системные аналитики

В 49% российских IT–компаниях нуждаются в услугах системных аналитиков — такие специалисты оказались самыми востребованными в сфере информационных технологий.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании ITQuick и исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Кроме того, в число самых востребованных специалистов вошли инженеры по тестированию программного обеспечения (41%), администраторы баз данных (37%) и инженеры по безопасности информации (36%).

Кроме того, руководители компаний отметили, что больше всего не хватает Python-разработчиков (26%), Java-разработчиков (16%), JavaScript- и SQL-программистов (по 15%).

Ранее специалисты провели исследование рынка вакансий в России и выяснили, в каких сферах число соискателей в активном поиске превышает предложение работодателей.