Самыми востребованными IT-специалистами в России признаны системные аналитики
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании ITQuick и исследовательского центра «Зарплаты.ру».
Кроме того, в число самых востребованных специалистов вошли инженеры по тестированию программного обеспечения (41%), администраторы баз данных (37%) и инженеры по безопасности информации (36%).
Кроме того, руководители компаний отметили, что больше всего не хватает Python-разработчиков (26%), Java-разработчиков (16%), JavaScript- и SQL-программистов (по 15%).
Ранее специалисты провели исследование рынка вакансий в России и выяснили, в каких сферах число соискателей в активном поиске превышает предложение работодателей.