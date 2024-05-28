Медведев: Байден сознательно искажает историю Второй мировой войны

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что президент США Джо Байден сознательно искажает исторические факты.

«Байден, рассуждая как 100%-ный манкурт, сказал, что американские военные победили фашизм и освободили Европу. И это не старческая деменция, а сознательная линия на корректировку истории», — цитирует слова Медведева ТАСС.

По его мнению, таким образом в Вашингтоне ведут борьбу с Россией.

Медведев также считает, что американские власти объявили Москве гибридную войну. При этом он отметил, что США «вскормили» киевский неонацистский режим.

Ранее заместитель председателя Совбеза России пристыдил Германию за отказ признать блокаду Ленинграда геноцидом.