Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает ядерные удары по России

В НАТО отрабатывают у российских границ нанесение ядерных ударов по России, заявил первый замдиректора, глава Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО... отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал он РИА Новости.

По словам российского генерала, сложившаяся ситуация требует принять меры по защите границы.

Он также рассказал, что украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у рубежей России при содействии покровителей с Запада.

Кроме того, как отметил Кулишов, с начала СВО пресечены 29 попыток украинских ДРГ проникнуть в Россию.