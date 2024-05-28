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Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает ядерные удары по России

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В НАТО отрабатывают у российских границ нанесение ядерных ударов по России, заявил первый замдиректора, глава Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает ядерные удары по России

«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО... отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал он РИА Новости.

По словам российского генерала, сложившаяся ситуация требует принять меры по защите границы.

Он также рассказал, что украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у рубежей России при содействии покровителей с Запада.

Кроме того, как отметил Кулишов, с начала СВО пресечены 29 попыток украинских ДРГ проникнуть в Россию.

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