Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает ядерные удары по России
«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО... отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал он РИА Новости.
По словам российского генерала, сложившаяся ситуация требует принять меры по защите границы.
Он также рассказал, что украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у рубежей России при содействии покровителей с Запада.
Кроме того, как отметил Кулишов, с начала СВО пресечены 29 попыток украинских ДРГ проникнуть в Россию.