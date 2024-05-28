Путин поздравил Алиева с Днём независимости Азербайджана

Президент России Владимир Путин направил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву поздравление по случаю национального праздника — Дня независимости.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны... Придаём большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Путин выразил уверенность в наращивании двустороннего сотрудничества в разных сферах в соответствии с интересами дружественных народов России и Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения Баку и Москвы основаны на дружбе и взаимопонимании.

Он подчеркнул, что страны сотрудничают в экономической, политической, энергетической, гуманитарной и во многих других сферах.