Путин поздравил Алиева с Днём независимости Азербайджана
- РИА Новости
«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны... Придаём большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.
Путин выразил уверенность в наращивании двустороннего сотрудничества в разных сферах в соответствии с интересами дружественных народов России и Азербайджана.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения Баку и Москвы основаны на дружбе и взаимопонимании.
Он подчеркнул, что страны сотрудничают в экономической, политической, энергетической, гуманитарной и во многих других сферах.