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Путин поздравил Алиева с Днём независимости Азербайджана

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Президент России Владимир Путин направил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву поздравление по случаю национального праздника — Дня независимости.
Путин поздравил Алиева с Днём независимости Азербайджана
  • РИА Новости

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны... Придаём большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Путин выразил уверенность в наращивании двустороннего сотрудничества в разных сферах в соответствии с интересами дружественных народов России и Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения Баку и Москвы основаны на дружбе и взаимопонимании.

Он подчеркнул, что страны сотрудничают в экономической, политической, энергетической, гуманитарной и во многих других сферах.

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