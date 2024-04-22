Алиев: отношения Баку и Москвы основаны на дружбе и взаимопонимании

Дружба, взаимопонимание и нацеленность на результат — основа современных российско-азербайджанских отношений. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Встречаясь вместе с президентом России Владимиром Путиным с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали (БАМ), Алиев подчеркнул, что сегодня страны не только реализуют крупные транспортные порты и активно участвуют в создании международного транспортного коридора Север — Юг, но и сотрудничают в экономической, политической, энергетической, гуманитарной и во многих других сферах.

Ранее Путин заявил, что строители из Азербайджана участвуют в модернизации и реконструкции БАМа.