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Алиев: отношения Баку и Москвы основаны на дружбе и взаимопонимании

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Дружба, взаимопонимание и нацеленность на результат — основа современных российско-азербайджанских отношений. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Алиев: отношения Баку и Москвы основаны на дружбе и взаимопонимании
  • AP

Встречаясь вместе с президентом России Владимиром Путиным с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали (БАМ), Алиев подчеркнул, что сегодня страны не только реализуют крупные транспортные порты и активно участвуют в создании международного транспортного коридора Север — Юг, но и сотрудничают в экономической, политической, энергетической, гуманитарной и во многих других сферах.

Ранее Путин заявил, что строители из Азербайджана участвуют в модернизации и реконструкции БАМа.

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