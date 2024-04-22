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Путин: БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Байкало-Амурская магистраль (БАМ) во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век.
Путин: БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым встрече с ветеранами — строителями БАМа.

Путин назвал БАМ воплощением колоссального труда и мужества 2 млн людей со всего СССР. Российский лидер добавил, что эти люди осуществили уникальный проект, равных которому история ещё не видела.

«Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану», — сказал Путин.

Ранее Путин на совещании по развитию Восточного полигона железных дорог заявил, что в России востребовано восточное направление железных дорог, пора определиться с параметрами третьего этапа строительства БАМа и Транссиба

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