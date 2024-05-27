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Психолог Щербакова рассказала о действиях в случае провала на экзамене

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Пермский психолог Яна Щербакова дала рекомендации, как действовать в случае провала на экзамене.

«Большой ошибкой будет обесценивать провал. Фраза «Ничего страшного, это всего лишь экзамен» сделает только хуже», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

Как отметила специалист, родителям и ребёнку стоит признать неудачу и начинать планировать ближайшее будущее.

Ребёнок будет тяжелее переживать сложившуюся ситуацию, так как чувствует разочарование и страдание взрослых.

Необходимо проработать установки и при необходимости обратиться за помощью к психологу.

«На Западе популярна практика, когда выпускники после школы не спешат поступать в вуз и делают перерыв длиною в год. За это время можно лучше узнать себя, отдохнуть, подтянуть знания, пройти курсы, понять, кем ты действительно хочешь быть, и в следующем году пересдать экзамены», — заключила эксперт.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.

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