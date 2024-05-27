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Врач Поляева предупредила о последствиях купания в холодной воде

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Врач-кардиолог «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Ирина Поляева рассказала о рисках для здоровья при преждевременном открытии купального сезона.

«Первым и, пожалуй, наиболее серьёзным риском является переохлаждение организма. Когда человек погружается в холодную воду, его тело начинает терять тепло гораздо быстрее, чем в тёплой или умеренной воде», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, купание в холодной воде может привести к развитию гипотермии, а также увеличить риск развития аритмии и других сердечных заболеваний.

«Поэтому перед тем, как погружаться в холодную воду, важно учитывать все вышеперечисленные факторы и принимать меры предосторожности. Лучше всего начинать купаться в тёплый сезон», — заключила кардиолог.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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