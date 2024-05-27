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Около 20% россиян 18—30 лет в последние годы требовалась помощь психолога

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В ходе нового исследования выяснилось, что пятая часть молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет (20,8%) в последние годы нуждалась в профессиональной психологической помощи.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на совместное исследование Финансового университета при правительстве России и компании «Ингосстрах».

13,4% из них обращались за профессиональной помощью к психологу, психотерапевту или психоаналитику.

Из результатов следует, что за психологической помощью обращались 15% женщин и 12% мужчин.

Также 47,8% опрошенных сообщили, что помощь специалиста оказалась для них полезной.

Наиболее частыми причинами обращений стали проблемы в семье и с близкими (26,4%), проблемы на работе (19,3%), неуверенность в себе (16,7%). Помимо этого, россиянам требовалась помощь, чтобы справиться с зависимостями, страхами и стрессом.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.

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