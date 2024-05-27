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В Тюменской области началось празднование 80-летия региона

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В Тюменской области началось празднование 80-летия региона, сообщил губернатор Александр Моор.

Об этом извещает «Вслух.ру».

«За минувшие восемь десятков лет область прошла колоссальный путь преобразований, вписала в летопись страны страницы ярких побед, удивительных открытий, масштабных проектов. Дорогие земляки! Для всех нас Тюменская область — родной дом, лучшее место на Земле. Потому юбилей региона — наш общий праздник», — заявил Моор.

Как говорится в материале, на сайте «Тюменская линия» запущен спецпроект «80 лет — 80 фактов о Тюменской области», на котором журналисты каждый день будут рассказывать исторические факты о регионе.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области планируют создать туристический кластер федерального уровня.

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