RT в Telegram
Подпишись

Гура: открытие шлюзов Днепрогэса навредит Украине и пойдёт на пользу России

Глава округа Гура заявил о пользе от открытия шлюзов Днепрогэса

Короткая ссылка
Открытие шлюзов Днепрогэса даст воду фермерским хозяйствам на территории России, но снизит уровень воды в Днепровском водохранилище, заявил глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.
Гура: открытие шлюзов Днепрогэса навредит Украине и пойдёт на пользу России
  • © Запорожский городской совет

Он пояснил, что в случае, если вода в Каховском водохранилище поднимется до 16 м, она заполнит Северо-Крымский канал.

«Это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств. В Днепровском водохранилище снизится уровень воды», — пояснил Гура  РИА Новости.

Ранее начальник Центра управления в кризисных ситуациях Илья Ефимов заявил, что населённым пунктам Херсонской области на левобережье Днепра не угрожает подтопление из-за сбросов Киевом воды на Днепрогэсе.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Россия восстановит Днепрогэс после установления контроля над пока ещё подконтрольным киевским властям Запорожьем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить