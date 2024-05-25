Гура: открытие шлюзов Днепрогэса навредит Украине и пойдёт на пользу России
Глава округа Гура заявил о пользе от открытия шлюзов Днепрогэса
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Он пояснил, что в случае, если вода в Каховском водохранилище поднимется до 16 м, она заполнит Северо-Крымский канал.
«Это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств. В Днепровском водохранилище снизится уровень воды», — пояснил Гура РИА Новости.
Ранее начальник Центра управления в кризисных ситуациях Илья Ефимов заявил, что населённым пунктам Херсонской области на левобережье Днепра не угрожает подтопление из-за сбросов Киевом воды на Днепрогэсе.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Россия восстановит Днепрогэс после установления контроля над пока ещё подконтрольным киевским властям Запорожьем.