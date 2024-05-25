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МЧС: левобережью Днепра не угрожает подтопление из-за сбросов воды на Днепрогэсе

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Населённым пунктам Херсонской области на левобережье Днепра не угрожает подтопление из-за сбросов Киевом воды на Днепрогэсе, сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях Илья Ефимов.
МЧС: левобережью Днепра не угрожает подтопление из-за сбросов воды на Днепрогэсе
  • © Запорожский городской совет

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, согласно справке Бассейнового управления водных ресурсов региона, населённым пунктам на левобережье Днепра не угрожает подтопление, но сотрудники МЧС будут держать ситуацию на контроле до стабилизации уровня воды.

Уточняется, что скорость потока уменьшится до места расположения разрушенной Каховской плотины, после чего вода равномерно стечёт в низовья Днепра.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Россия восстановит Днепрогэс после установления контроля над пока ещё подконтрольным киевским властям Запорожьем.

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