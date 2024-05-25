Путин: большинство предприятий России в срок выполняет задания гособоронзаказа
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Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика.
По словам Путина, необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооружённых сил современным высокотехнологичным оружием и техникой.
Глава государства подчеркнул, что для победы важно всё время опережать противника, и тогда она будет гарантирована.