Путин: большинство предприятий России в срок выполняет задания гособоронзаказа

Большинство российских оборонных предприятий в срок выполняет задания гособоронзаказа, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе визита в Королёв на площадке головного предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика.

По словам Путина, необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооружённых сил современным высокотехнологичным оружием и техникой.

Глава государства подчеркнул, что для победы важно всё время опережать противника, и тогда она будет гарантирована.