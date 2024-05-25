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Путин: большинство предприятий России в срок выполняет задания гособоронзаказа

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Большинство российских оборонных предприятий в срок выполняет задания гособоронзаказа, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе визита в Королёв на площадке головного предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
Путин: большинство предприятий России в срок выполняет задания гособоронзаказа
  • РИА Новости
  • © Минобороны РФ

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика.

По словам Путина, необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооружённых сил современным высокотехнологичным оружием и техникой.

Глава государства подчеркнул, что для победы важно всё время опережать противника, и тогда она будет гарантирована.

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