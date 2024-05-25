Путин заявил, что для победы нужно всё время опережать противника

Для победы важно всё время опережать противника, и тогда она будет гарантирована, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Хотел бы подчеркнуть: мы должны быть всё время на шаг впереди! Надо опережать противника всё время, и тогда победа будет гарантирована... Как только мы опережаем, хотя бы на полшага, всё — эффективность кратно возрастает», — сказал он.

Ранее Путин прибыл в Королёв, где на площадке головного предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) встретился с руководителями предприятий ОПК.