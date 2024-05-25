Путин заявил, что для победы нужно всё время опережать противника
- РИА Новости
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«Хотел бы подчеркнуть: мы должны быть всё время на шаг впереди! Надо опережать противника всё время, и тогда победа будет гарантирована... Как только мы опережаем, хотя бы на полшага, всё — эффективность кратно возрастает», — сказал он.
Ранее Путин прибыл в Королёв, где на площадке головного предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) встретился с руководителями предприятий ОПК.