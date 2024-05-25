Путин прибыл в Королёв, где встретится с руководителями предприятий ОПК

Российский президент Владимир Путин прибыл в Королёв, где на площадке головного предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) встретится с руководителями предприятий ОПК. Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в материале, после совещания глава государства осмотрит несколько производственных объектов, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний.

Также ему представят изделия класса «воздух — поверхность», планирующие боеприпасы и ракеты «воздух — воздух» большой дальности.

23 мая Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. В аэропорту российского лидера встречал президент Белоруссии Александр Лукашенко.