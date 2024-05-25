Путин прибыл в Королёв, где встретится с руководителями предприятий ОПК
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Как говорится в материале, после совещания глава государства осмотрит несколько производственных объектов, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний.
Также ему представят изделия класса «воздух — поверхность», планирующие боеприпасы и ракеты «воздух — воздух» большой дальности.
23 мая Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. В аэропорту российского лидера встречал президент Белоруссии Александр Лукашенко.