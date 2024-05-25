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Мэр Краснодара: один ребёнок остаётся в больнице после срыва кровли школы

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Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что лишь один ребёнок, получивший травмы в результате срыва кровли школы в Краснодаре, останется в больнице.
Мэр Краснодара: один ребёнок остаётся в больнице после срыва кровли школы
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Почти все ребята из школы №29, пострадавшие и доставленные в медучреждения, уже дома», — указал глава города.

По его словам, некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. 

«Ещё один мальчик пока останется в Детской краевой клинической больнице», — добавил он.

Ранее Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после травмирования детей из-за сорванной кровли школы.

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