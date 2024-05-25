Мэр Краснодара: один ребёнок остаётся в больнице после срыва кровли школы

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что лишь один ребёнок, получивший травмы в результате срыва кровли школы в Краснодаре, останется в больнице.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Почти все ребята из школы №29, пострадавшие и доставленные в медучреждения, уже дома», — указал глава города.

По его словам, некоторые из них пройдут амбулаторное лечение.

«Ещё один мальчик пока останется в Детской краевой клинической больнице», — добавил он.

Ранее Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после травмирования детей из-за сорванной кровли школы.