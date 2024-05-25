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СК возбудил дело после травмирования детей из-за сорванной кровли в Краснодаре

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Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после травмирования детей из-за сорванной кровли школы.
СК возбудил дело после травмирования детей из-за сорванной кровли в Краснодаре
  • © СК РФ

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — отмечается в заявлении.

По имеющимся данным, в результате произошедшего 12 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

Ранее прокуратура Краснодарского края сообщила, что около 12 детей получили травмы в школе Краснодара, где ветер снёс часть крыши.

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