Прокуратура Краснодарского края сообщила, что около 12 детей получили травмы в школе Краснодара, где ветер снёс часть крыши.

Как указывается в заявлении прокуратуры, по факту происшествия организована проверка.

Уточняется, что ЧП произошло утром 25 мая на территории СОШ №29.

«Из-за сильного порыва ветра произошёл срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадали около 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести, точное количество пострадавших устанавливается», — говорится в заявлении.

Ранее в МЧС Башкортостана заявили, что ураганный ветер частично сорвал крышу сельской школы в деревне Узбяково.