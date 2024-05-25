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Около 12 детей получили травмы в школе Краснодара, где ветер снёс часть крыши

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Прокуратура Краснодарского края сообщила, что около 12 детей получили травмы в школе Краснодара, где ветер снёс часть крыши.
Около 12 детей получили травмы в школе Краснодара, где ветер снёс часть крыши
  • Gettyimages.ru
  • © Philipp Berezhnoy

Как указывается в заявлении прокуратуры, по факту происшествия организована проверка.

Уточняется, что ЧП произошло утром 25 мая на территории СОШ №29.

«Из-за сильного порыва ветра произошёл срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадали около 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести, точное количество пострадавших устанавливается», — говорится в заявлении.

Ранее в МЧС Башкортостана заявили, что ураганный ветер частично сорвал крышу сельской школы в деревне Узбяково.

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