МЧС Башкирии: в Узбяково сильный ветер частично сорвал кровлю со школы
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Из-за порыва ветра произошёл частичный срыв кровли со здания СОШ д. Узбяково по ул. Школьной в Гафурийском районе», — отмечается в заявлении.
Специалисты, прибывшие на место происшествия, установили, что произошёл частичный срыв профнастила с кровли здания школы площадью 450 кв. м, общая площадь кровли 1400 кв. м.
По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.