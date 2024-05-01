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МЧС Башкирии: в Узбяково сильный ветер частично сорвал кровлю со школы

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В МЧС Башкортостана заявили, что ураганный ветер частично сорвал крышу сельской школы в деревне Узбяково.
МЧС Башкирии: в Узбяково сильный ветер частично сорвал кровлю со школы
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Из-за порыва ветра произошёл частичный срыв кровли со здания СОШ д. Узбяково по ул. Школьной в Гафурийском районе», — отмечается в заявлении.

Специалисты, прибывшие на место происшествия, установили, что произошёл частичный срыв профнастила с кровли здания школы площадью 450 кв. м, общая площадь кровли 1400 кв. м.

По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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