МЧС Башкирии: в Узбяково сильный ветер частично сорвал кровлю со школы

В МЧС Башкортостана заявили, что ураганный ветер частично сорвал крышу сельской школы в деревне Узбяково.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Из-за порыва ветра произошёл частичный срыв кровли со здания СОШ д. Узбяково по ул. Школьной в Гафурийском районе», — отмечается в заявлении.

Специалисты, прибывшие на место происшествия, установили, что произошёл частичный срыв профнастила с кровли здания школы площадью 450 кв. м, общая площадь кровли 1400 кв. м.

По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.