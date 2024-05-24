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Специалист Ванькович рассказала о действиях на случай покупки просроченного продукта

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Доцент кафедры финансового контроля и казначейского дела Финуниверситета при правительстве России Инна Ванькович рассказала, что делать в случае покупки просроченного продукта.
Специалист Ванькович рассказала о действиях на случай покупки просроченного продукта
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что потребитель имеет право потребовать замену на товар этой же марки. Также допустимо требовать замену на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчётом цены.

«Покупатель также может потребовать соразмерного уменьшения покупной цены либо отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы», — сообщила Ванькович.

По её словам, наличие кассового или товарного чека не является обязательным условием замены или возврата.

«Знание нормативной базы, регулирующей взаимодействие покупателей и продавцов товаров, позволяет не только решить проблему, возникшую при приобретении продукции с истёкшим сроком годности, но и усовершенствовать механизм защиты прав потребителей в целом», — добавила эксперт.

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