Эндокринолог Чибисова: гипотиреоз может «маскироваться» под депрессию
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«Заболевание, при котором наблюдается недостаточная выработка гормонов щитовидной железы, называется гипотиреоз. Он коварен тем, что может маскироваться под многие другие болезни и одна из его «масок» — психиатрическая, а именно депрессия», — заявила она в беседе с РИАМО.
По её словам, общие симптомы гипотиреоза и депрессии — подавленность, вялость, грусть, ухудшение работоспособности.
Как отметила Чибисова, для установления точной причины плохого самочувствия нужно обратиться к психиатру и эндокринологу.
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