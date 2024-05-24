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Эндокринолог Чибисова: гипотиреоз может «маскироваться» под депрессию

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Врач-эндокринолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Валентина Чибисова рассказала подробности о таком заболевании, как гипотиреоз.
Эндокринолог Чибисова: гипотиреоз может «маскироваться» под депрессию
  • Gettyimages.ru

«Заболевание, при котором наблюдается недостаточная выработка гормонов щитовидной железы, называется гипотиреоз. Он коварен тем, что может маскироваться под многие другие болезни и одна из его «масок» — психиатрическая, а именно депрессия», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, общие симптомы гипотиреоза и депрессии — подавленность, вялость, грусть, ухудшение работоспособности.

Как отметила Чибисова, для установления точной причины плохого самочувствия нужно обратиться к психиатру и эндокринологу.

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