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Арендатору сгоревшего дома в Истре предъявили обвинение

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В Следственном комитете России заявили, что арендатору сгоревшего дома в Истре предъявили обвинение.
Арендатору сгоревшего дома в Истре предъявили обвинение
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть людей, а также в организации незаконной миграции (ч. 3 ст. 238 УК России, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России)», — отмечается в заявлении.

По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пожар в Истре произошёл в частном трёхэтажном доме в СНТ «Снегирь», который находится в деревне Падиково. На месте возгорания были найдены тела восьми человек.

Как выяснила прокуратура, в сгоревшем доме проживали нелегальные мигранты.

После этого следователи заявили о задержании арендатора дома.

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