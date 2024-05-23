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Задержан арендатор сгоревшего дома в подмосковной Истре

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В СК России по Московской области заявили о задержании арендатора сгоревшего дома, в котором в результате пожара погибли люди.
Задержан арендатор сгоревшего дома в подмосковной Истре
  • globallookpress.com

«По подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ «Снегирь» в Истринском городском округе задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан — арендатор домовладения (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что следователями предварительно было установлено, что задержанный арендовал дом якобы для своего проживания, но в реальности поселил в него нелегальных мигрантов.

Специалисты продолжают изучать место происшествия, а арендатора дома уже допрашивают. 

Ранее сотрудники МЧС полностью потушили пожар в хостеле в Истре. Из-за возгорания погибли восемь человек.

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