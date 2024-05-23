Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме жили нелегальные мигранты
«По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который в последствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам не имеющим регистрации на территории Российской Федерации», — сообщило надзорное ведомство.
Утром 23 мая Следственный комитет подтвердил, что на месте происшествия найдено шесть тел.
Возгорание произошло в частном трёхэтажном доме в СНТ «Снегирь», который находится в деревне Падиково. На месте пожара находится группа опытных следователей и криминалистов.
Позднее на месте пожара нашли тело седьмого человека.