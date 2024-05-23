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Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме жили нелегальные мигранты

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В сгоревшем под Истрой доме, где нашли тела семи погибших, проживали нелегальные мигранты, прокуратура возбудила уголовное дело об организации незаконной миграции.

«По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который в последствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам не имеющим регистрации на территории Российской Федерации», — сообщило надзорное ведомство.

Утром 23 мая Следственный комитет подтвердил, что на месте происшествия найдено шесть тел.

Возгорание произошло в частном трёхэтажном доме в СНТ «Снегирь», который находится в деревне Падиково. На месте пожара находится группа опытных следователей и криминалистов.

Позднее на месте пожара нашли тело седьмого человека.

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