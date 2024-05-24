Пожар в Истре с восемью погибшими произошёл из-за аварийной работы электросети
- РИА Новости
«Предварительной причиной пожара, произошедшего 23 мая 2024 года в городском округе Истра Московской области, является аварийная работа электросети», — говорится в заявлении.
Возгорание произошло в частном трёхэтажном доме в СНТ «Снегирь», который находится в деревне Падиково. На месте пожара нашли тела восьми человек.
Как выяснила прокуратура, в сгоревшем доме проживали нелегальные мигранты.
После этого следователи заявили о задержании арендатора дома.