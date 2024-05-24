RT в Telegram
Подпишись

Пожар в Истре с восемью погибшими произошёл из-за аварийной работы электросети

Короткая ссылка
Предварительной причиной пожара в доме в Истре является аварийная работа электросети, сообщили в МЧС. На месте возгорания 23 мая нашли тела восьми погибших.
Пожар в Истре с восемью погибшими произошёл из-за аварийной работы электросети
  • РИА Новости

«Предварительной причиной пожара, произошедшего 23 мая 2024 года в городском округе Истра Московской области, является аварийная работа электросети», — говорится в заявлении.

Возгорание произошло в частном трёхэтажном доме в СНТ «Снегирь», который находится в деревне Падиково. На месте пожара нашли тела восьми человек.

Как выяснила прокуратура, в сгоревшем доме проживали нелегальные мигранты.

После этого следователи заявили о задержании арендатора дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить