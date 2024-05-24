Кардиолог Ашихмин дал советы гипертоникам по поддержанию здоровья в жару

Кардиолог, терапевт клиники DocMed Ярослав Ашихмин дал рекомендации гипертоникам по поддержанию здоровья в жару.

«При наличии повышенного давления особенно важно подобрать схему для его контроля, подходящую в жаркую погоду», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Ашихмин, нельзя самостоятельно менять схему терапии, так как это может привести к развитию гипертонического криза.

По словам врача, не стоит находиться на улице в самое жаркое время даже в тени. Тепловой удар наступает не от солнечных лучей, а от температуры воздуха.

«Можно установить качественный кондиционер, лучше инверторного типа, который будет поддерживать в доме требуемую температуру (+23...+25 °С)», — заключил кардиолог.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.