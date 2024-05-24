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В ЦБ России заявили о снижении масштабов рисковых схем в ипотеке

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Зампред Банка России Филипп Габуния сообщил о снижении масштаба рисковых схем в ипотеке.
В ЦБ России заявили о снижении масштабов рисковых схем в ипотеке
  • РИА Новости

«В отношении схем сейчас масштаб значительно снизился. В то же время, как упоминается в обзоре, в прошлых кварталах банки стали перекладывать через комиссии часть маржинальности на застройщиков, это перекладывается в цену», — цитирует его ТАСС.

По словам зампреда ЦБ России, этот дифференциал в ценах сохраняется, а потому и некоторые риски всё же сохраняются.

В марте глава ЦБ России Эльвира Набиуллина сообщала, что льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ выступает за сохранение лишь адресных программ.

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