Самыми быстрорастущими отраслями в России стали медицина и спорт

Самыми быстрорастущими отраслями в России стали медицина, спорт и бьюти-индустрия по итогам I квартала 2024 года.

Об этом, как сообщает газета «Известия», говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch, банка «Точка» и платформы hh.ru.

По словам аналитиков, трендом последних нескольких лет стал комплексный подход к здоровью человека.

По данным исследования, спрос на мастеров бьюти-индустрии вырос на 14%, а обороты фитнес-клубов выросли на 16%. Также на 16% выросли и обороты медицинских клиник.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Южнобутовской улице.