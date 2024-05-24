Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал Чернышенко о строительстве школ в регионе

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе встречи с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко рассказал о строительстве и реновации школ в регионе. Также политики обсудили вопросы развития в регионе науки и образования.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу правительства округа.

Артюхов, в частности, отчитался Чернышенко о строительстве и реновации образовательных учреждений. По его словам, за последние годы в регионе построили 29 садов и 14 школ. А для работы с одарёнными детьми округ привлекает учителей из других регионов.

Глава региона сообщил, что в шести школах ЯНАО реализуется проект по билингвальному образованию, в котором задействованы порядка 300 детей и 30 педагогов. Кроме того, в Ноябрьске открылся первый на Ямале кванториум, планируется открытие ещё двух — в Новом Уренгое и Салехарде.

За пять лет регион поднялся с 60-го на шестое место в рейтинге Всероссийской олимпиады школьников, добавил губернатор ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в Тверскую область направят 107,2 млн рублей из федерального бюджета на строительство и модернизацию школ.