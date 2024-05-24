ЦБ: прекращение массовой льготной ипотеки в России охладит спрос на жильё
- РИА Новости
«Прекращение действия массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года и корректировка условий прочих льготных программ могут привести к временному сокращению спроса на жильё», — говорится в документе.
По оценкам регулятора, это не окажет негативного влияния на застройщиков.
В марте глава ЦБ России Эльвира Набиуллина уже заявляла, что льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться.
Набиуллина подчеркнула, что ЦБ выступает за сохранение лишь адресных программ.