ЦБ: прекращение массовой льготной ипотеки в России охладит спрос на жильё

Прекращение массовой льготной ипотеки временно снизит спрос на жильё, но это не отразится на застройщиках, следует из обзора финансовой стабильности ЦБ России.

«Прекращение действия массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года и корректировка условий прочих льготных программ могут привести к временному сокращению спроса на жильё», — говорится в документе.

По оценкам регулятора, это не окажет негативного влияния на застройщиков.

В марте глава ЦБ России Эльвира Набиуллина уже заявляла, что льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ выступает за сохранение лишь адресных программ.