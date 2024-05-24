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ЦБ: прекращение массовой льготной ипотеки в России охладит спрос на жильё

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Прекращение массовой льготной ипотеки временно снизит спрос на жильё, но это не отразится на застройщиках, следует из обзора финансовой стабильности ЦБ России.
ЦБ: прекращение массовой льготной ипотеки в России охладит спрос на жильё
  • РИА Новости

«Прекращение действия массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года и корректировка условий прочих льготных программ могут привести к временному сокращению спроса на жильё», — говорится в документе.

По оценкам регулятора, это не окажет негативного влияния на застройщиков.

В марте глава ЦБ России Эльвира Набиуллина уже заявляла, что льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ выступает за сохранение лишь адресных программ.

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