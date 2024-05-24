В Москве наградили 5 тысяч школьников за разработку инновационных проектов
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам Раковой, школьников наградили за проекты на городских научно-практических конференциях, которые проходили на базе вузов Москвы. Было подано более 30 тыс. заявок, а в финале было показано более 14 тыс. проектов.
Оценки ставили эксперты из профессиональной и научно-образовательной среды, а за победные и призовые места школьникам полагаются дополнительные 10 баллов к ЕГЭ.
Ранее сообщалось, что призёрами столичной олимпиады школьников стали 6,3 тыс. учащихся.