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В Москве наградили 5 тысяч школьников за разработку инновационных проектов

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В столице наградили около 5 тыс. школьников за разработку инновационных проектов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве наградили 5 тысяч школьников за разработку инновационных проектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам Раковой, школьников наградили за проекты на городских научно-практических конференциях, которые проходили на базе вузов Москвы. Было подано более 30 тыс. заявок, а в финале было показано более 14 тыс. проектов.

Оценки ставили эксперты из профессиональной и научно-образовательной среды, а за победные и призовые места школьникам полагаются дополнительные 10 баллов к ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что призёрами столичной олимпиады школьников стали 6,3 тыс. учащихся.

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