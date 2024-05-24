В России отметили рост спроса на кадровиков

В российских компаниях возрос спрос на экспертов кадровых служб. Так, в I квартале 2024 года было открыто более 15 тыс. вакансий для таких специалистов, что на 37% превышает аналогичный показатель 2023-го.

А медиана предлагаемой зарплаты увеличилась на 8,6 тыс. рублей — до 55,3 тыс., пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу рекрутингового сервиса hh.ru.

Чаще всего работников в отдел кадров ищут компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18%), «Розничная торговля» и «Продукты питания» (по 13%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (9%) и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (8%).

Наиболее высокие зарплаты таким специалистам предлагают в строительной отрасли — 74,3 тыс. рублей (на 14,6 тыс. рублей больше, чем годом ранее), а также в добывающей отрасли — 72 тыс. рублей (+22 тыс. рублей год к году).

Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля 2023 года.