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МЧС установило причину пожара в пермском посёлке, где погибла мать и двое детей

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В пресс-службе МЧС России назвали причину пожара в посёлке Ныроб Пермского края, в котором погибла мать с двумя детьми. По данным ведомства, возгорание произошло из-за подожжённого детьми одеяла.
МЧС установило причину пожара в пермском посёлке, где погибла мать и двое детей
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Там уточнили, что дети подожгли одеяло зажигалкой, пока родители были за дверью. Дети погибли при пожаре, а мать отравилась дымом, пытаясь их спасти.

Пожар в посёлке произошёл 19 мая. По факту ЧП следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели подростка во время пожара в дачном доме в Братском районе.

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