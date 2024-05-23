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Специалист Купцова назвала преимущества оформления страховки для туристов с детьми

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Заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова рассказала, почему важно оформлять страховку туристам с детьми.
Специалист Купцова назвала преимущества оформления страховки для туристов с детьми
  • AP

«Давайте разберём это на конкретном примере: ребёнок во время игры повредил ногу, и родители не знают, что это — растяжение, вывих или перелом. В такой ситуации можно растеряться: что делать, куда ехать? В случае если есть страховка путешественника, достаточно позвонить по телефону горячей линии компании», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, страховщик берёт на себя расходы на пребывание в стационаре одного из родителей или близкого родственника госпитализированного ребёнка.

Также можно застраховаться от несчастного случая, чтобы получить право на компенсацию при травме.

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