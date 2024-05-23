Специалист Купцова назвала преимущества оформления страховки для туристов с детьми

Заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова рассказала, почему важно оформлять страховку туристам с детьми.

«Давайте разберём это на конкретном примере: ребёнок во время игры повредил ногу, и родители не знают, что это — растяжение, вывих или перелом. В такой ситуации можно растеряться: что делать, куда ехать? В случае если есть страховка путешественника, достаточно позвонить по телефону горячей линии компании», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, страховщик берёт на себя расходы на пребывание в стационаре одного из родителей или близкого родственника госпитализированного ребёнка.

Также можно застраховаться от несчастного случая, чтобы получить право на компенсацию при травме.

Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников поделился мнением о перспективах глэмпингов в России. Как считает эксперт, у этого направления есть потенциал.