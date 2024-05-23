В Гильдии отельеров высказались о перспективах глэмпингов в России
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«По сути глэмпинг — это усовершенствованный палаточный городок», — сказал Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам эксперта, на такой туризм есть однозначный спрос.
Вместе с тем Колесников отметил, что сделать подобное направление круглогодичным может быть сложно.
«На Алтае, например, зимой -40 °С», — пояснил он.
Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.