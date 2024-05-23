Психолог Хорс рассказал о роли музыки в борьбе со стрессом

Практикующий психолог, писатель Михаил Хорс рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом.

«Музыка влияет на человека как спорт, прогулки и общение. Они помогают для профилактики стресса, чтобы не войти в него, а также на ранних стадиях. А если человек уже хронически в стрессе и, возможно, даже переходит на депрессивную стадию, музыка может лишь на время отвлечь человека от стресса», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, есть исследования, согласно которым классическая музыка способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.

«Сейчас есть запрос на музыку со смыслом, поэтому рок здесь тоже выходит на первый план, там более замысловатые тексты», — отметил Хорс.

Он добавил, что если люди считают музыку значительной частью жизни, то она оказывает им более серьёзную поддержку.

«Надо учитывать, в этом случае всё индивидуально», — заключил эксперт.

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